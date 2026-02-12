 Skip to main content
12.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 февруари 2026
Неделник

ОН ја повикаа Русија да ги запре нападите врз енергетската инфраструктура на Украина

Свет

12.02.2026

anfaenger-from-pixabay

Обединетите нации ја повикаа Русија „веднаш да ги прекине“ нападите врз енергетската инфраструктура на Украина, кои оставија цели градови во темнина и без греење, и потсетија дека „нападите врз цивилната инфраструктура се забранети со меѓународното право“.

Синоќа, Русија повторно започна масовен напад врз енергетската инфраструктура низ цела Украина. Стотици илјади цивили се разбудија без електрична енергија и греење“, рече високиот комесар на ОН за човекови права, Фолкер Тирк, во момент кога Украина ја преживува најстудената зима во последните четири години.

„Нападите врз цивилната инфраструктура се забранети според меѓународното хуманитарно право. Ја повикувам Русија веднаш да ги прекине овие напади“, додаде Тирк.

Поврзани вести

Свет  | 12.02.2026
Захарова: Киев и ЕУ не сакаат да го продолжат дијалогот
Свет  | 12.02.2026
Три лица повредени во руски напади врз Киев и Одеса
Свет  | 11.02.2026
Орбан: Планот на ЕУ за забрзан прием на Украина е отворена објава на војна на Унгарија
﻿