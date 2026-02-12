ОН ја повикаа Русија да ги запре нападите врз енергетската инфраструктура на Украина

Обединетите нации ја повикаа Русија „веднаш да ги прекине“ нападите врз енергетската инфраструктура на Украина, кои оставија цели градови во темнина и без греење, и потсетија дека „нападите врз цивилната инфраструктура се забранети со меѓународното право“.

Синоќа, Русија повторно започна масовен напад врз енергетската инфраструктура низ цела Украина. Стотици илјади цивили се разбудија без електрична енергија и греење“, рече високиот комесар на ОН за човекови права, Фолкер Тирк, во момент кога Украина ја преживува најстудената зима во последните четири години.

„Нападите врз цивилната инфраструктура се забранети според меѓународното хуманитарно право. Ја повикувам Русија веднаш да ги прекине овие напади“, додаде Тирк.