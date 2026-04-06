Персонализирана вакцина против карцином: Руските научници велат дека изработката за еден пациент трае околу три месеци

Развојот на персонализирана вакцина против меланом за конкретен пациент во моментов трае приближно три месеци, но времетраењето со текот на времето треба да се скратува, изјави Владимир Гушчин, заменик-директор за истражување во рускиот Национален истражувачки центар за епидемиологија и микробиологија „Гамалеја“.

Според неговите зборови, сегашниот процес на подготовка бара околу три месеци за да се создаде терапијата, а научниот тим очекува оптимизациите во технологијата и организацијата на работата да доведат до побрза изработка на вакцините во иднина.

Во веста се наведува и дека првиот пациент во Русија ја примил вакцината на 1 април 2026 година, како дел од пристапот што се темели на индивидуалните особености на болеста кај секој поединец.

Станува збор за персонализирана mRNA вакцина против меланом со назив „Неонковак“, произведена од Националниот медицински истражувачки центар за радиологија при руското Министерство за здравство. Проектот е развиен во соработка со „Гамалеја“ и Националниот медицински истражувачки центар за онкологија „Блохин“.

Иако формулата се подготвува по мерка на пациентот, најавите од руските институции ја ставаат оваа технологија во фокусот на новите терапии што имаат цел да го насочат имунолошкиот одговор кон туморските клетки. Следните чекори за поширока примена ќе зависат од резултатите од понатамошните испитувања и организацијата на клиничката употреба.