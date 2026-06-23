Дожд, грмежи и засилен ветер до петок

Под влијание на циклонска активност од Турција, денеска се најавува нестабилно време со дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, силен ветер и појава на град. Минималната температура ќе се движи во интервал од 11 до 19, а максималната од 28 до 36 степени.

Во Скопје, претпладне сончево време со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за развој на нестабилна облачност, проследена со дожд, грмежи и засилен северен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 17, а максималната ќе достигне до 33 степени.

Нестабилното време со дожд, грмежи и засилен ветер ќе се задржи до петок кога следува период на претежно сончеви и потопло време со пораст на дневните температури кои ќе го надминат 30-тиот степен. Во четврток се најавува изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи.