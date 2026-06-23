Трамп: САД трошат огромни пари за одбрана на Европа од Русија, а тие не сакаа да ни помогнат во војната со Иран

Претседателот на САД, Доналд Трамп пред денешната посета на генералниот секретар на НАТО на Вашингтон, повторно ги обвини европските земји-членки на Алијансата дека не им помогнале на САД во војната со Иран.

Ние бевме одлична членка на НАТО, во многу погледи единствена вистинска членка, секако доминантна членка. Плативме трилиони долари, не милијарди, туку трилиони долари изминатите години, за да ја заштитиме Европа. Кога сакавме да знаеме нешто – а мене навистина не ми требаше никаква помош, повеќе ме интересираше од љубопитност – му реков на Пит (Хегсет): Ајде да видиме дали навистина ќе се појават. И затоа ги замоливме да дојдат, а тие не беа таму за нас. Глупаво е што не беа – наведе Трамп.

Тој го обвини досегашниот британски премиер Кир Стармер, кој вчера поднесе оставка, за целосна пасивност и избегнување на сојузничките обврски.

Според Трамп, Страмер одбил да и помогне и изјавил оти Велика Британија ќе се вклучи откако САД ќе победат во војната со Иран.

Трамп, покрај Велика Британија, како лоши партнери ги оцени и Италија и Германија.