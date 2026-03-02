 Skip to main content
02.03.2026
Понеделник, 2 март 2026
„Виз Ер" ги стопира летовите кон клучни дестинации на Блискиот Исток

02.03.2026

Авиокомпанијата Wizz Air соопшти дека поради актуелната безбедносна состојба во регионот, привремено ги суспендира летовите до и од Саудиска Арабија. Според официјалниот став на компанијата, оваа мерка ќе важи најмалку до 7 март.

Покрај тоа, летовите до и од Израел, како и кон Дубаи и Абу Даби во Обединети Арапски Емирати, остануваат суспендирани до истиот датум. Во прекин се и линиите кон Аман, главниот град на Јордан, како што беше претходно најавено од компанијата.

Од „Виз Ер“ нагласуваат дека одлуката е донесена како превентивна мерка со цел да се гарантира безбедноста на патниците и екипажот, во услови на зголемени ризици и ограничувања во воздушниот сообраќај во делови од Блискиот Исток. Патниците кои имаат резервирани билети за овие дестинации ќе бидат дополнително информирани за можностите за рефундација или промена на летот, во согласност со политиките на компанијата.

