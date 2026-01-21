Само една капка и крофните и палачинките нема да впиваат масло, а ќе бидат двојно повоздушести

Речиси во секој дом редовно се приготвуваат крофни и палачинки, кои им се омилениот десерт на најмалите. Но неретко, тие излегуваат премногу масни и тешки за варење, а малкумина го знаат трикот за совршено тесто.

Не ви требаат ни скапи миксери или тавчиња, ниту посебен тип брашно, туку само капка домашна јака ракија – лозова или сливова, а може да послужи и вотка. И не плашете се – тестото нема да има вкус на алкохол, бидејќи станува збор за многу мала количина, но значително ќе ја подобри текстурата.

Клучниот проблем кај пржењето на тестото е тоа што тоа дејствува како сунѓер. Во моментот кога ладното тесто го допира врелото масло, започнува процесот на впивање масти. Но капката алкохол може да го блокира тој процес на самиот почеток, поради што тестото ќе стане полесно. Резултатот се воздушести крофни или палачинки кои не впиваат големи количини на масло.

Имено, алкохолот испарува на пониска температура од водата, а тоа нагло испарување создава дополнителни меурчиња воздух во тестото, правејќи го воздушесто и меко. Уште поважно – тој процес на испарување создава притисок што го турка маслото надвор, не дозволувајќи му да продре во внатрешноста на крофните или палачинките.

Што треба да направите?

Оваа постапка гарантира дека вашиот десерт ќе остане сув однадвор, а внатре ќе биде мек како памук. Алкохолот потполно ќе испари, оставајќи зад себе само совршена текстура.

Постапка чекор по чекор:

Изматете ги јајцата како вообичаено.

Во изматените јајца додајте 1 супена лажица ракија или вотка (на смеса од околу 500 г брашно или 2-3 јајца)

Добро промешајте пред да додадете млеко и брашно.

Пржете на умерена температура. Ќе видите како тестото побрзо ќе расте.