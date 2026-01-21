Киропрактичарите предупредуваат: Немојте да спиете на вашата десна страна!

Freepik

Проблемите со спиењето стануваат сѐ почести помеѓу луѓето. Ако не спиете добро, ќе се изложите на ризик од депресија, висок крвен притисок, зголемен стрес и вишок килограми. Експертите препорачуваат да спиеме 7-8 часа, но постојат и други фактори што треба да се земат предвид. Не е важно само колку време поминувате во кревет. Многу е важен и квалитетот на сонот.

Еден од најважните фактори што придонесува за квалитетот на сонот е положбата на телото. Киропрактичарот Џон Дуилард советува дека квалитетот на вашиот сон значително ќе се подобри ако спиете на вашата лева страна. Тоа ќе ви помогне да си го подобрите здравјето и ќе го продолжи вашиот животен век. Постојат неколку причини зошто треба да спиете на вашата лева страна.