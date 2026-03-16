Идеален појадок за оние кои постат

Со само 3 состојки – киноа, семе од чиа и вода, можете да направите хранлив оброк што ќе им се допадне и на децата и на возрасните.

Состојки:

мерна чаша 250 мл

1 чаша киноа

2 лажици семки од чиа

1/2 чаша вода

Прстофат сол (по желба)

Подготовка:

Добро исплакнете ја киноата под ладна вода. Ставете ја во сад и покријте ја со вода додека целосно не се покрие. Оставете да отстои најмалку 3 часа или преку ноќ, ова ја отстранува горчината и го олеснува блендирањето.

Исцедете ја киноата натопена и ставете ја во блендер. Додадете ги семките од чиа, водата и солта. Блендирајте додека не добиете мазна смеса. Оставете да отстои 5-10 минути за малку да се згусне.

Загрејте тава со нелеплива површина на средна температура. Лесно премачкајте ја со масло.

Истурете мала количина од смесата во тавата и распоредете ја во круг. Гответе 2-3 минути од едната страна додека рабовите не се цврсти, потоа превртете ја и гответе уште 1-2 минути. Повторете ја постапката со преостанатата смеса, објавува Stvar Ukusa.