Хотелите во Будва бараат 5.000 сезонски работници

Со приближувањето на летната туристичка сезона, хотелите на црногорското приморје повторно се соочуваат со истиот проблем – недостиг на работна сила. Во Будва, еден од најважните туристички центри на Јадранот, работодавците веќе почнаа интензивна потрага по сезонски работници, но интересот од домашното население е сè помал, што ги принудува компаниите да бараат кадар во странство.

Најголемата хотелска компанија во Црна Гора, хотелската група „Будванска ривиера“, минатата недела објави серија огласи со кои официјално започна подготовките за летната сезона. Според нивните проценки, ова лето ќе им бидат потребни околу 600 сезонски работници од различни профили, кои ќе работат во хотелите, рестораните и другите туристички објекти долж будванската ривиера.

Но, потребите на целиот туристички сектор во Будва се многу поголеми. Претседателот на Здружението за угостителство на Будва, Александар Јовановиќ, проценува дека на градот ова лето ќе му бидат потребни најмалку пет илјади сезонски работници. Според него, обезбедувањето доволно кадар секоја година станува сè поголем предизвик, бидејќи интересот од домашните работници постојано опаѓа. Многумина од нив, привлечени од подобри услови и повисоки плати, заминуваат да работат во други туристички дестинации, најчесто во соседна Хрватска.