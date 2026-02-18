Појадок што се подготвува за неколку минути

Потребни состојки:
• 3 јајца
• 1 лажичка сол
• 1,5 супена лажица шеќер
• 500 мл млеко
• 250 г брашно
• 150 мл вода
• 3 супени лажици масло
Постапка:
1. Во длабок сад изматете ги јајцата со солта и шеќерот додека да се соединат.
2. Сипете го млекото и измешајте.
3. Додајте го брашното постепено, мешајќи постојано додека да добиете мазна смеса без грутчиња.
4. Сипете ја водата и маслото, па повторно измешајте додека да добиете хомогено тесто.
Смесата треба да биде за нијанса поретка од класичното тесто за палачинки – тоа е тајната за нивната тенкост.
5. Загрејте тефлонска тава на средна температура.
6. Со кутлача сипете мала количина од смесата и веднаш распоредете рамномерно со вртење на тавата.
7. Печете околу една минута, додека рабовите почнат лесно да се одвојуваат.
8. Превртете и печете уште кратко од другата страна.
Палачинките се печат многу брзо бидејќи се исклучително тенки.
Професионални совети за совршени палачинки:
• Доколку сакате уште поеластична текстура, користете полномасно млеко.
• За солена варијанта намалете го шеќерот.
• За слатка варијанта може да додадете неколку капки природен екстракт од ванила.
• Квалитетната нелеплива тава и правилната температура се клучни за рамномерно печење и помала употреба на масло.
Овој рецепт е одлична основа и за креативни десерти со чоколаден крем, јаткасти плодови, овошни филови или протеински намази – изборот зависи од вашите нутритивни потреби и вкус.