Појадок што се подготвува за неколку минути

Потребни состојки:

• 3 јајца

• 1 лажичка сол

• 1,5 супена лажица шеќер

• 500 мл млеко

• 250 г брашно

• 150 мл вода

• 3 супени лажици масло

Постапка:

1. Во длабок сад изматете ги јајцата со солта и шеќерот додека да се соединат.

2. Сипете го млекото и измешајте.

3. Додајте го брашното постепено, мешајќи постојано додека да добиете мазна смеса без грутчиња.

4. Сипете ја водата и маслото, па повторно измешајте додека да добиете хомогено тесто.

Смесата треба да биде за нијанса поретка од класичното тесто за палачинки – тоа е тајната за нивната тенкост.

5. Загрејте тефлонска тава на средна температура.

6. Со кутлача сипете мала количина од смесата и веднаш распоредете рамномерно со вртење на тавата.

7. Печете околу една минута, додека рабовите почнат лесно да се одвојуваат.

8. Превртете и печете уште кратко од другата страна.

Палачинките се печат многу брзо бидејќи се исклучително тенки.

Професионални совети за совршени палачинки:

• Доколку сакате уште поеластична текстура, користете полномасно млеко.

• За солена варијанта намалете го шеќерот.

• За слатка варијанта може да додадете неколку капки природен екстракт од ванила.

• Квалитетната нелеплива тава и правилната температура се клучни за рамномерно печење и помала употреба на масло.

Овој рецепт е одлична основа и за креативни десерти со чоколаден крем, јаткасти плодови, овошни филови или протеински намази – изборот зависи од вашите нутритивни потреби и вкус.