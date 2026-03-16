Во репрезентацијата доаѓаат Колумбиец и Американец со македонски пасоши

Новиот стратег Гоце Седлоски за првпат го објави составот за баражот против Данска на 26 март.
- Список на повикани фудбалери на Македонија:
Голмани:
Столе Димитриевски
Дејан Илиев
Дамјан Шишковски
Одбрана:
Езѓан Алиоски
Андреј Стојчевски
Себастијан Херера
Дарко Велковски
Ѓоко Зајков
Никола Серафимов
Висар Муслиу
Имран Фетаи
Егзон Бејтулаи
Среден ред:
Ељиф Елмас
Енис Барди
Бобан Николов
Тихо Костадинов
Решат Рамадани
Исник Алими
Љупче Дориев
Лука Станковски
Јани Атанасов
Напад:
Бојан Миовски
Дарко Чурлинов
Милан Ристовски
Александар Трајковски
Елмин Растодер
Лирим Ќамили
Дани Мусовски