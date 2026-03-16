Во репрезентацијата доаѓаат Колумбиец и Американец со македонски пасоши

Новиот стратег Гоце Седлоски за првпат го објави составот за баражот против Данска на 26 март.

Список на повикани фудбалери на Македонија:

Голмани:

Столе Димитриевски

Дејан Илиев

Дамјан Шишковски

Одбрана:

Езѓан Алиоски

Андреј Стојчевски

Себастијан Херера

Дарко Велковски

Ѓоко Зајков

Никола Серафимов

Висар Муслиу

Имран Фетаи

Егзон Бејтулаи

Среден ред:

Ељиф Елмас

Енис Барди

Бобан Николов

Тихо Костадинов

Решат Рамадани

Исник Алими

Љупче Дориев

Лука Станковски

Јани Атанасов

Напад:

Бојан Миовски

Дарко Чурлинов

Милан Ристовски

Александар Трајковски

Елмин Растодер

Лирим Ќамили

Дани Мусовски