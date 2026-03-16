 Skip to main content
16.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 март 2026
Неделник
Објавен составот на Гоце Седлоски

Во репрезентацијата доаѓаат Колумбиец и Американец со македонски пасоши

Фудбал

16.03.2026

Новиот стратег Гоце Седлоски за првпат го објави составот за баражот против Данска на 26 март.

  • Список на повикани фудбалери на Македонија:

Голмани:
Столе Димитриевски
Дејан Илиев
Дамјан Шишковски

Одбрана:
Езѓан Алиоски
Андреј Стојчевски
Себастијан Херера
Дарко Велковски
Ѓоко Зајков
Никола Серафимов
Висар Муслиу
Имран Фетаи
Егзон Бејтулаи

Среден ред:
Ељиф Елмас
Енис Барди
Бобан Николов
Тихо Костадинов
Решат Рамадани
Исник Алими
Љупче Дориев
Лука Станковски
Јани Атанасов

Напад:
Бојан Миовски
Дарко Чурлинов
Милан Ристовски
Александар Трајковски
Елмин Растодер
Лирим Ќамили
Дани Мусовски

Поврзани вести

Фудбал  | 15.03.2026
Aтмосферата се загрева: Набавете билети за мечот Данска-Македонија
Фудбал  | 13.02.2026
Лига на нации: Почнуваме со Швајцарија на „Градски“
Фудбал  | 12.02.2026
Лига на нации: Македонија ги доби Шкотска, Швајцарија и Словенија
