Подгответе го најкремливиот колач за 15 минути

Ви предлагаме рецепт за најкремливиот колач кој ќе ви одземе само 15 минути
Состојки:
За кората:
1 цело јајце
3 жолчки
3 лажици млака вода
3 лажици шеќер
1 лажиче прашок за печиво
2 лажици брашно
За кремот:
800 мл вода
3 кесички пудинг од ванила
200 г шеќер
За шлагот:
3 белки
5 лажици шеќер
За декорација:
300 мл слатка павлака или 2 кесички крем-шлаг
Приготвување:
Прво, пригответе ја кората. Одвојте 3 жолчки, па додајте цело јајце. Матете и постепено додавајте шеќер. Додајте вода, брашно и прашок за печиво. Сето тоа добро изматете го, префрлете го во калап и ставете го да се пече десетина минути на 200 степени.
За филот, сварете го пудингот. Изматете белки и додајте шеќер. Врелиот пудинг додавајте го во белките, лажица по лажица и матете. Сипете го филот преку кората.
Изматете шлаг или слатка павлака и премачкајте го колачот.