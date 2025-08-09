 Skip to main content
09.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 9 август 2025
Неделник

Подгответе го најкремливиот колач за 15 минути

Кујнски тефтер

09.08.2025

Ви предлагаме рецепт за најкремливиот колач кој ќе ви одземе само 15 минути

Состојки:

За кората:
1 цело јајце
3 жолчки
3 лажици млака вода
3 лажици шеќер
1 лажиче прашок за печиво
2 лажици брашно

За кремот:
800 мл вода
3 кесички пудинг од ванила
200 г шеќер

За шлагот:
3 белки
5 лажици шеќер

За декорација:
300 мл слатка павлака или 2 кесички крем-шлаг

Приготвување:

Прво, пригответе ја кората. Одвојте 3 жолчки, па додајте цело јајце. Матете и постепено додавајте шеќер. Додајте вода, брашно и прашок за печиво. Сето тоа добро изматете го, префрлете го во калап и ставете го да се пече десетина минути на 200 степени.

За филот, сварете го пудингот. Изматете белки и додајте шеќер. Врелиот пудинг додавајте го во белките, лажица по лажица и матете. Сипете го филот преку кората.

Изматете шлаг или слатка павлака и премачкајте го колачот.