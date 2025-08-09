Подгответе го најкремливиот колач за 15 минути

Freepik

Ви предлагаме рецепт за најкремливиот колач кој ќе ви одземе само 15 минути

Состојки:



За кората:

1 цело јајце

3 жолчки

3 лажици млака вода

3 лажици шеќер

1 лажиче прашок за печиво

2 лажици брашно



За кремот:

800 мл вода

3 кесички пудинг од ванила

200 г шеќер



За шлагот:

3 белки

5 лажици шеќер

За декорација:

300 мл слатка павлака или 2 кесички крем-шлаг



Приготвување:

Прво, пригответе ја кората. Одвојте 3 жолчки, па додајте цело јајце. Матете и постепено додавајте шеќер. Додајте вода, брашно и прашок за печиво. Сето тоа добро изматете го, префрлете го во калап и ставете го да се пече десетина минути на 200 степени.

За филот, сварете го пудингот. Изматете белки и додајте шеќер. Врелиот пудинг додавајте го во белките, лажица по лажица и матете. Сипете го филот преку кората.

Изматете шлаг или слатка павлака и премачкајте го колачот.