Најбараната работа која се работи од дома: Oд неа можете да заработите и до 1000 евра на час

Ако сакате да предавате и барате дополнителна работа – или работа со полно работно време – која можете да ја работите од дома, размислете за туторство.

Побарувачката за онлајн тутори нагло порасна во последните години, поттикната од ситуацијата за време на пандемијата, падот на резултатите на тестовите од клучните предмети и сè поконкурентниот прием на факултетите.

Иако потребата за услуги од онлајн туторство „можеби не е толку интензивна“ како за време на врвот на пандемијата, „таа сè уште е силна“, вели Кети Кристоф, основачка и уредничка на сајтот „SideHusl.com“, за „CNBC Make It“.

„Туторите можат да заработуваат од 15 до над 150 долари на час, во зависност од предметот што го предаваат“, додава таа.

„Одлична дополнителна работа“

Туторството е популарно затоа што ви овозможува да „ги поставувате сопствените цени и да ја избирате достапноста“, вели Кристоф. Нема недостаток на теми за подучување, било академски или неакадемски, а на располагање има голем број платформи. „Навистина е одлична дополнителна работа“, истакнува таа.

На пример, на „Outschool“ – платформа за виртуелни часови за деца – еден тутор нуди сесии за играта „Dungeons & Dragons“, додека друг предава тамбурина и тапани.

Сепак, „особено голема побарувачка“ има за тутори за приемни испити.

Алисија Карпентер, тутор и претседателка на агенцијата „Forum Education“ со седиште во Њујорк, вели дека „Forum“ забележал пораст на барањата за поддршка во пишување и аналитичко читање по пандемијата. „Последиците од онлајн школувањето и изолацијата создадоа вистинска криза во вештините за пишување, која ги погодува учениците од основно училиште до факултет“, објаснува таа.

Меѓу платформите што Кристоф ги препорачува е „Wyzant“, која ја опишува како „добро воспоставена“ и способна да привлече „милиони посетители“ месечно, што го олеснува пронаоѓањето клиенти. Други популарни платформи се „Varsity Tutors“ и „Udemy“, каде што можете да креирате и продавате однапред снимени курсеви.

Како да започнете со туторство без образовна позадина?

Стив Менкинг, кој работел како трговец со акции во „SMB Capital“, без претходно искуство во образованието, во 2014 година станал тутор со полно работно време. Тој вели дека годините поминати на Вол Стрит добро го подготвиле за подучување средношколци и студенти по предмети како сметководство и математика.

Изградил успешна кариера со два главни извори на приходи: работа за „Forum Education“ и водење на сопствен онлајн бизнис, „Menking Tutoring LLC“, кој го започнал во 2020 година.

Во 2023 година Менкинг заработил над 500.000 долари преку приватно туторство, а е на пат да го постигне истиот износ и во 2024. Неговата моментална цена е околу 1.000 долари на час.

Неговиот совет за идните тутори? Најдете специјализирана област во која сте одлични. На пример, ако работите во маркетинг, би можеле да се специјализирате за подучување англиски јазик или помош на ученици при пишување есеи за прием на факултет.

Пред да се одлучите за една платформа или агенција, Менкинг препорачува истражување на повеќе опции за да ги пронајдете најдобрите цени и пристап до ученици.

Откако ја напуштил финансијата, Менкинг испратил свое CV до десетици агенции за туторство во Њујорк и креирал профил на „Wyzant. На почетокот поставил цена под 100 долари на час, но ја зголемувал како што стекнувал искуство и препораки. До 2017 година наплаќал 150 долари на час.

Најважната вештина за успешно туторство, вели Менкинг, не е диплома од образованието – иако таа може да помогне. Наместо тоа, „најмногу ми помогна подготвеноста да разберам како различни луѓе учат.“

„Можете да се усовршувате во различни области преку книги, подкасти и други ресурси, но она што ги издвојува најдобрите тутори е нивната способност активно да слушаат, да бидат трпеливи и искрено да сакаат да му помогнат некому да го совлада материјалот,“ додава Менкинг.