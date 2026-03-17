Скандал во албанското МВР: Најмалку 520 лица примале плата, а не оделе со години на работа

Сериозен скандал ја потресе Министерството за внатрешни работи на Албанија, откако беше откриено дека најмалку 520 лица се воделе како вработени и примале плата, без со години да се појават на своите работни места.

Според информации од албанските медиуми, дел од овие лица живеат во странство, додека други се ангажирани во приватни бизниси или други активности, и покрај тоа што формално се дел од државната полиција.

Случајот излезе на виделина откако вршителот на должноста директор на полицијата, Сокол Бижга, го суспендирал Улијан Шпатараку, кој примал плата, а не доаѓал на работа. Како оправдување, Шпатараку навел дека бил на магистерски студии, иако таквите обврски не се пречка за редовно извршување на работните задачи.

Медиумите наведуваат дека фиктивните вработени со години биле „присутни“ само преку банкоматите, од каде ги подигнувале своите плати. Овој проблем, според извештаите, бил познат за раководните структури, но со години не биле преземени мерки за негово решавање.

Дополнително, се посочува дека во изминатите 13 години ниту еден министер или директор не иницирал истрага или одговорност за ваквата состојба, што отвора сериозни прашања за контролата и функционирањето на институциите.

Според правилата на Државна полиција на Албанија, секој вработен е должен редовно да се евидентира за присуство или однапред да пријави службени активности надвор од институцијата, што во овој случај очигледно не било почитувано.

Скандалот предизвика силни реакции во јавноста и отвори дебата за одговорноста на институциите и потребата од темелни реформи во безбедносниот сектор во Албанија.