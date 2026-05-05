Извадете ја „лошата среќа“ од вашиот дом: Овие работи спречуваат работите да тргнат на подобро

Еве ги работите од кои треба да се ослободите што е можно поскоро за да ви биде сè подобро!

Доколку секој од нас токму сега ја „пребаруваше“ својата куќа, ќе сфатеше дека имаме многу непотребни работи. Нашите плакари и шкафови за чевли се полни со работи што не ги носиме, а нашите домови се преполни со парчиња мебел и технологија што не ни се потребни.

Од Исток до Запад, формулата е иста

Скандинавците, кои секогаш се на врвот на листата на најсреќни луѓе во светот, се „колнат“ во минимализмот, кој е доминантен начин на живот меѓу нив во последните 30 години. Меѓутоа, ако одите на Исток, ќе видите дека луѓето таму ги препознале придобивките од таков начин на живот пред илјадници години. Според Фенг Шуи, живеењето во простори преполни со непотребни работи привлекува несреќа и негативна енергија.

Поточно, поддржувачите на оваа древна филозофија веруваат дека работите што не ги користиме и што всушност не ни се потребни, туку само создаваат неред – тие го блокираат протокот на добра, чи енергија и привлекуваат несреќа.

Погледнете ја листата на работи што најчесто непотребно ги акумулираме во нашите домови и ослободете се од нередот што е можно поскоро!

Започнете со плакарот

Отстранете ги од вашиот плакар сите работи што не сте ги носеле повеќе од две години. Трендовите секако брзо се менуваат, па затоа е добра идеја да ги задржите само таканаречените основни работи – едноставни маици, кошули, панталони, класични здолништа и фустани, и не заборавајте да ги фрлите облеките што се премали, премали или можеби не ги носите затоа што не ви одговараат добро. На овој начин, ќе создадете ред во вашиот плакар и тој ќе може да „дише“.

Козметика

Доколку имате козметика која е сè уште употреблива, односно не им е истечен рокот на траење, но не ја користите затоа што, на пример, не ви се допаѓа мирисот, можете да ја подарите на некого.

Апарати за домаќинство

Што е можно поскоро однесете расипани домашни апарати на поправка затоа што, според фенг шуи, тие можат да доведат до енергетски дисбаланс. Освен тоа, која е поентата да чувате уред кој не работи?

Колку повеќе непотребни работи ве затрупуваат, толку повеќе негативна енергија има, а во таков простор не можете целосно да дишете, ниту да очекувате дека ќе „исчезне“.

Обувки

Отстранете ги чевлите кои се зачувани, но не се носени затоа што не ви се допаѓаат или можеби повеќе не се „ваш стил“, од вашиот дом. Важно е да го намалите нередот и да ги чувате во шкаф за чевли, а не расфрлани низ ходникот.

Покрај тоа, важно е да не се чуваат натрупани палта, јакни, мантили, спортска опрема во ходникот, тој дел од куќата треба да биде многу уреден бидејќи, меѓу другото, го дава и првиот впечаток за вас.

Уметнички дела со „погрешна“ порака

Уметничките дела можат да го збогатат и разубават секој простор, но ако прашате експерти за фенг шуи, тие ќе ви кажат што поскоро да се ослободите од оние што имаат какви било негативни асоцијации. На пример, слики што прикажуваат воени сцени, бидејќи негативните сцени привлекуваат негативна енергија и имаат лош ефект врз вашето расположение.