11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Да и помогнеме на Лидија: Секој чекор ми предизвикува болка… но верувам дека со вашата помош ќе можам повторно да застанам на нозе

Живот

11.11.2025

Секој чекор боли, вели Лидија Јорева на која и е потребна нашата помош.

Секој чекор ми предизвикува болка… но верувам дека со вашата помош ќе можам повторно да застанам на нозе.

Само 600 луѓе со по 300 денари можат да ја направат операцијата можно решение.

Мал придонес за тебе, огромна надеж за мене.

Мала сума, голема промена.

Само 300 денари можат да ми го вратат животот без болка.

Твојата поддршка е светлина во мојата борба.

Ви благодарам што сте дел од мојот пат кон оздравување.

Заедно можеме да направиме чудо

Само 600 луѓе со по 300 денари можат да ми помогнат да ја направам операцијата и повторно да живеам без болка.

Биди дел од мојата надеж – секој

