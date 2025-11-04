 Skip to main content
04.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 4 ноември 2025
Неделник

Во ноември овие хороскопски знаци ги чека луда среќа

Астро

04.11.2025

За нив започнува период на неверојатна среќа и успех, месец ноември ќе биде нивниот месец од соништата.

Според астролозите, ноември ќе биде добар за повеќето знаци, но некои ќе имаат малку повеќе среќа и успех, како и секогаш. Овие 2 хороскопски знаци ќе бидат најуспешни на сите полиња во ноември:

Стрелец

Ноември ќе биде месец на нови деловни задачи за Стрелците кои успешно ќе ги завршат. Ќе бидат сигурни во себе и во своите способности и тоа ќе им донесе унапредување или парична награда. Ноември е совршен за правење нови потези во кариерата или за започнување на ново хоби. И приватниот живот ќе биде интересен. Запознавањето со пријателите и создавањето нови познанства ќе му донесе многу задоволство на Стрелецот.

Риби

Во ноември, Рибите ќе уживаат во својот мал свет што ќе го создадат за себе и за своите сакани.Ноември ќе биде хармоничен, полн со убави моменти, љубов, а можно е и пократко патување. Кога станува збор за работата, особено успешни ќе бидат оние кои работат во семејни бизниси, а сите ќе имаат поддршка од пријателите и семејството за промени во кариерата.

Поврзани вести

Сервиси  | 04.11.2025
Ноември почна со променливо време и температури над просекот за овој период, но ќе заврши со вистински зимски услови и можен снег во делови од земјата
Астро  | 03.11.2025
На 4 ноември очекувајте небесен спектакл: Најголема и најсветла полна Месечина во 2025
Филм  | 02.11.2025
„Мис Стон“ утре во Кинотека: Ноември ќе биде месец на сеќавање, омаж и откривање – време кога филмот станува огледало на историјата и внатрешен простор на размисла
﻿