18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Tри хороскопски знаци кои ќе се збогатат на емотивен и финансиски план до крајот на февруари

Астро

18.02.2026

Крајот на февруари носи силна астролошка енергија што ќе им донесе напредок и во љубовта и во парите на одредени знаци. Според астролошките толкувања, најголеми добивки ги очекуваат Лав, Овен и Бик.

Лав – време за заслужена награда
Лавовите конечно ќе ги видат резултатите од трудот што го вложуваа последните месеци. Можно е покачување, нов проект или дополнителен извор на приход. На емотивен план, искрен разговор со партнерот ќе ја зацврсти врската, а слободните Лавови може да запознаат личност што ќе им донесе стабилност. Планетарните аспекти им носат поддршка во кариерата и јасност во љубовта.

Овен – храброста носи пари и љубов
Овните ќе имаат можност да започнат нешто ново – бизнис идеја, работа или инвестиција. Финансискиот напредок ќе дојде токму преку нивната смелост. Во љубовта, страста се враќа. Зафатените Овни ќе почувствуваат нова искра, а слободните ќе влезат во возбудлива романса. Марс им дава енергија и мотивација да ризикуваат и да победат.

Бик – стабилност и сигурност
Биковите ќе уживаат во финансиска стабилност – можно е враќање стар долг, бонус или успешна инвестиција. На емотивен план, врските стануваат посигурни, а некои Бикови ќе направат важен чекор – заедничко живеење или веридба. Венера им носи хармонија, а практичноста им помага да ги задржат парите.

Иако ѕвездите даваат насоки, успехот секогаш зависи од трудот, трпението и искреноста во односите. Крајот на февруари може да биде почеток на нова, посреќна фаза за овие знаци.

