 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Њукасл пред пласман во осминафиналето од Лигата на шампионите

Фудбал

18.02.2026

Freepik

Екипата на Њукасл со победата од 6:1 остварена во првиот дуел од 1/16 финалето од Лигата на шампионите против Карабах на гости е пред пласман во осминафиналето. Јунак на дуелот беше Ентони Гордон, кој постигна четири голови сите во првиот дел, а два беа со удар од белата точка.

Другите два гола за премиерлигашот ги постигнаа Малик Тиао и Џејкоб Марфи, додека почесниот гол за домашната екипа го постигна Елвин Чафаргулаев.

Во вечерниот термин се играат уште три други дуели, а двојките се: Бодо/Глимт – Интер, Бриж – Атлетико Мадрид и Олимпијакос – Баер Леверкузен.

﻿