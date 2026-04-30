Зеленски бара објаснување за рускиот предлог за прекин на огнот

Украинскиот претседател Володимир Зеленски побара објаснување од Соединетите Американски Држави за предлогот на Москва за прекин на огнот што почнува на 9 мај.

„Ќе разјасниме за што точно станува збор – неколку часа обезбедување за парадата во Москва или нешто повеќе“, напиша Зеленски во објава на социјалните мрежи.

„Нашиот предлог е долгорочен прекин на огнот, сигурна и загарантирана безбедност за народот и траен мир“, рече украинскиот претседател.

Тој му наложи на својот тим да контактира со американската страна.

Рускиот претседател Владимир Путин и американскиот претседател Доналд Трамп разговараа по телефон претходната вечер за ограничен прекин на огнот.

Путин е отворен за прекин на огнот за време на претстојните комеморации за Втората светска војна, изјави советникот за надворешна политика на Кремљ, Јуриј Ушаков.

Русија традиционално ја одбележува победата над нацистичка Германија на 9 мај.