04.05.2026
Путин понуди примирје за Денот на победата над фашизмот, на Зеленски не му се верува

Претседателот на Русија, Владимир Путин денеска најави дводневен прекин на огнот во војната со Украина на 8 и 9 мај, за да ја одбележи годишнината од поразот на нацистичка Германија во Втора светска војна.

Во соопштението на руското Министерство за одбрана се наведува дека Русија ќе преземе масовен одмазднички ракетен напад врз центарот на Киев доколку Украина се обиде да ја попречи прославата на Денот на победата.

– Го предупредуваме цивилното население на Киев и персоналот на странските дипломатски претставништва на потребата благовремено да го напуштат градот – се посочува во соопштението на руското МО.

Прогласувањето на дводневно примирје украинскиот претседател Володимир Зеленски го оцени како несериозно.

– Во моментов, Киев не добил официјален предлог од Москва – истакна Зеленски.

Додека шефот на украинската дипломатија Андриј Сибиха руската иницијатива ја отфрли како „уште една манипулација“.

Според Киев, идејата на Москва е традиционалната парада во Москва по повод Денот на победата да помине мирно без закана од украински воздушни напади

