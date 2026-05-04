Tиквеш го отпушти целиот стручен штаб

Акционерското друштво на ГФК Тиквеш донесе одлука да се раскине соработката со комплетниот стручен штаб, објави вечерва прволигашот од Кавадарци.
Прекината е соработката со тренерот Борче Христов, неговите асистенти Трајче Стојковски, Ванче Шиков и Баже Левков, како и договорот со спортскиот директор, Љупчо Трајковски.
Целокупното раководење со клубот до крајот на актуелната сезона, како што е соопштено, ќе го преземе ко-сопственикот Цезер Браво.
„Клубот и понатаму ќе продолжи да функционира чесно, професионално и во интерес на сите љубители и поддржувачи на ГФК Тиквеш, со јасна цел, стабилност и напредок до крајот на сезоната. Клубот им се заблагодарува на шефот на стручниот штаб, неговите асистенти, како и на спортскиот директор за нивниот ангажман и придонес во изминатиот период и им посакува многу успех во понатамошната кариера“, се наведува во клупското сооптение.