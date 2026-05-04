Tиквеш го отпушти целиот стручен штаб

Акционерското друштво на ГФК Тиквеш донесе одлука да се раскине соработката со комплетниот стручен штаб, објави вечерва прволигашот од Кавадарци.

Прекината е соработката со тренерот Борче Христов, неговите асистенти Трајче Стојковски, Ванче Шиков и Баже Левков, како и договорот со спортскиот директор, Љупчо Трајковски.

Целокупното раководење со клубот до крајот на актуелната сезона, како што е соопштено, ќе го преземе ко-сопственикот Цезер Браво.