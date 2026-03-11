Воздржете се од лицемерие: Иранското МНР и одговори на Фон дер Лајен, која го оправдува нападот врз Иран

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Исмаил Багаи, и одговори на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, која го оправдува нападот на САД и Израел врз Иран.

Ве молам воздржете се од лицемерие. Изградивте кариера стоејќи на погрешната страна од историјата, толерирајќи ја окупацијата, геноцидот и злосторствата, а сега перете пари за американско-израелски злосторства и воени злосторства против Иранците.

Каде беше вашиот глас кога повеќе од 165 невини ирански деца беа брутално убиени во Минаб? Зошто молчите кога болниците, историските места, нафтените постројки, дипломатските полициски штабови, противпожарните станици и станбените области се цел на сурови напади?

Молчењето пред беззаконието и злосторствата не е ништо помалку од соучество.

Погледнете ги одговорите под вашата објава и видете што навистина мислат луѓето за вашето „перење криминалци““, Багеи и порача на Фон дер Лајен.