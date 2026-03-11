 Skip to main content
11.03.2026
Воздржете се од лицемерие: Иранското МНР и одговори на Фон дер Лајен, која го оправдува нападот врз Иран

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Исмаил Багаи, и одговори на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, која го оправдува нападот на САД и Израел врз Иран.

Ве молам воздржете се од лицемерие. Изградивте кариера стоејќи на погрешната страна од историјата, толерирајќи ја окупацијата, геноцидот и злосторствата, а сега перете пари за американско-израелски злосторства и воени злосторства против Иранците.

Каде беше вашиот глас кога повеќе од 165 невини ирански деца беа брутално убиени во Минаб? Зошто молчите кога болниците, историските места, нафтените постројки, дипломатските полициски штабови, противпожарните станици и станбените области се цел на сурови напади?

Молчењето пред беззаконието и злосторствата не е ништо помалку од соучество.

Погледнете ги одговорите под вашата објава и видете што навистина мислат луѓето за вашето „перење криминалци““, Багеи и порача на Фон дер Лајен.

Претходно, Фонн дер Лајен порача дека Иран треба да се воздржи од ракетни напади како одговор на американско-изралското бомбардирање на иранска територија.

За регионалната безбедност и стабилност, од најголема важност е да не дојде до понатамошна ескалација преку неоправдани напади на Иран врз партнерите во регионот“, порача Фон дер Лајен.

