Израел смета можноста Трамп да постигне договор со Иран е „крајно неверојатна“

24.03.2026

Израел смета дека можноста за постигнување договор меѓу САД и Иран за ставање крај на војната е „крајно неверојатна“, пишува „Ројтерс“

Според агенцијата, израелското раководство верува дека американскиот претседател Доналд Трамп е заинтересиран да постигне договор со Иран што е можно побрзо, но тие веруваат дека постојат минимални шанси такво нешто да се случи.

Во исто време, Израел верува дека е малку веројатно Иран да се согласи со барањата на Вашингтон, кои, според сите извештаи, ќе вклучуваат ограничувања на неговите нуклеарни и ракетни програми.

