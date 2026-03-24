Aко одите на Балкан застанете во Македонија да наточите бензин, пишуваат словенечките медиуми

Словенечкиот весник „Дело“ во својата анализа пишува дека во Македонија има најевтини горива. „Доколку патувате низ Балканот, застанете во Скопје и наточете гориво“ пишува весникот.

Во анализата се потенцира дека владите во регионот се обидуваат да го ублажат растот на цените преку различни мерки, како намалување на акцизи и даноци, но просторот за дополнителни интервенции е ограничен.

„Владите на земјите од Западен Балкан на различни начини се обидуваат да го запрат растот на цените на горивата“, се наведува во текстот.

Сепак, и покрај тие мерки, Македонија останува најисплатлива опција за возачите, што ја прави атрактивна не само за домашните граѓани, туку и за транзитните патници и туристи.

Извор: Delo