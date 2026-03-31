Војната против Иран ја уништи економијата на ОАЕ: „Потонаа“ најмалку 120 милијарди долари на пазарите во Абу Даби и Дубаи

Израелско-американската војна против Иран, што доведе до ирански одговор против сите земји во регионот на Персискиот Залив каде што има американски воени сили и кои ги поддржуваат нападите, ја уништува економијата на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ), пишува „Middle East Eye“.

Според изданието, во војната веќе се загубени 120 милијарди долари на пазарите во Абу Даби и Дубаи.

ОАЕ во моментв минува низ најсериозен економски шок. Војната ги погоди пазарите, авијациската индустрија на ОАЕ и недвижностите, откривајќи ги ранливостите на земјата за која некогаш се сметаше дека е безбедна од опасност.