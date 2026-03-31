 Skip to main content
31.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 31 март 2026
Неделник

Војната против Иран ја уништи економијата на ОАЕ: „Потонаа“ најмалку 120 милијарди долари на пазарите во Абу Даби и Дубаи

Свет

31.03.2026

olga-ozik-from-pixabay

Израелско-американската војна против Иран, што доведе до ирански одговор против сите земји во регионот на Персискиот Залив каде што има американски воени сили и кои ги поддржуваат нападите, ја уништува економијата на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ), пишува „Middle East Eye“.

Според изданието, во војната веќе се загубени 120 милијарди долари на пазарите во Абу Даби и Дубаи.

Светскиот капитал се сели од Дубаи во Сингапур: Ќе ги префрлат ли своите инвестиции и бизнисмените од Македонија?
ОАЕ во моментв минува низ најсериозен економски шок. Војната ги погоди пазарите, авијациската индустрија на ОАЕ и недвижностите, откривајќи ги ранливостите на земјата за која некогаш се сметаше дека е безбедна од опасност.

Поврзани вести

Свет  | 31.03.2026
САД сакаат да ги префрлат трошоците за војната против Иран на земјите од Персискиот Залив
Свет  | 31.03.2026
Со посредство на Пакистан регионалните сили разговарале со Иран за деблокирање на Ормутскиот Теснец
Свет  | 31.03.2026
„Вашингтон пост“: Пентагон се подготвува за копнена операција во Иран што ќе трае неколку недели
