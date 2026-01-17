 Skip to main content
Виткоф повторно патува во Москва на средба со Путин

Специјалниот пратеник на американскиот претседател Доналдд Трамп, Стив Виткоф во многу брзо време ќе патува во Москва на нови разговори со рускиот претседател Владимир Путин, објави „Блумберг“.

Според изданието, Виткоф во Москва ќе биде придружуван од зетот на американскиот претседател, Џаред Кушнер.

„Вашингтон пост“: Како Џаред Кушнер стана неопходен втор мировен претставник на Трамп

Последниот пат кога Виткоф и Кушнер ја посетија Москва на разговори со рускиот претседател беше на почетокот на декември 2025 година. Темата на состанокот беше Украина, а беше дискутиран потенцијален мировен план.

