17.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 17 јануари 2026
Неделник

Израел го замолил Трамп да не го напаѓа Иран

Свет

17.01.2026

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху на 14 јануари го замолил американскиот претседател Доналд Трамп да ги одложи сите планови за напад врз Иран, велат извори за „Њујорк тајмс“.

Нетанјаху се обратил до Трамп да ги одложи сите планови за американски воен напад врз Иран, стравувајќи дека иранската одмазда би можела да биде насочена кон Израел.

Барањето на Нетанјаху доаѓа во услови на загриженост дека Израел сè уште не ги надополнил доволно своите залихи од ракети-пресретнувачи за воздушна одбрана.

Во интервју за „Ен-Би-Си“,Трамп одби да каже дали ќе го нападне Иран.

Нема да ви го кажам тоа“, изјави Трамп.

Сепак, Трамп додаде дека донел одлука со која спасил многу животи.

