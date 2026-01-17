 Skip to main content
17.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 17 јануари 2026
Неделник

Oд вторник снег

Сервиси

17.01.2026

Следните денови ќе преовладува променливо облачно време. Утре ќе има слаби локални врнежи од дожд и снег, а на планините и на повисоките места од снег. В понеделник и во вторник преку денот времето ќе биде стабилно и суво. Во вторник кон крајот на денот, во текот на ноќта и во среда се очекуваат нови врнежи претежно од снег.

Како што информира Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), утре ќе биде променливо облачно со слаби локални врнежи од дожд и снег, а на повисоките места и на планините од слаб снег. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од североисточен правец.

Во Скопје, променливо облачно со слаб ветер од североисточен правец.

Следните три дена минималната температура ќе биде во интервал од -10 до 1, а максималната ќе достигне од -1 до 6 степени

