 Skip to main content
31.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 31 јануари 2026
Неделник

Успешна спасувачка акција во Турција: Извлечени 51 лице заглавени на жичница на планината Улудаг

Свет

31.01.2026

Фото: Freepik

Технички дефект на жичницата на планината Улудаг, во близина на северозападниот турски град Бурса, предизвика блокирање на 51 лице кои во тој момент се превезувале, јави државната телевизија ТРТ Хабер.

Инцидентот се случил околу 11 часот по локално време во областа Османгази, каде што се наоѓаат голем број хотели и капацитети за зимски туризам. Поради дефектот, десетици луѓе останаа заглавени во кабините на неколку метри над земјата.

Веднаш по добивањето на сигналот на бројот за итни случаи 112, на терен биле испратени 96 спасувачи од жандармеријата, медицински екипи, пожарникари и претставници на Дирекцијата за управување со катастрофи и вонредни состојби (АФАД). Како поддршка беа ангажирани и тимови од соседниот округ Сакарија.

По координирана акција, сите 51 патник се безбедно евакуирани. Министерот за внатрешни работи на Турција, Али Јерликаја, упати честитки до спасувачките тимови за нивната пожртвуваност.

Надлежните органи веќе започнаа истрага за причините за инцидентот. Жичницата во Бурса, отворена во 1963 година и целосно обновена во 2015 година, со своите девет километри е една од најдолгите во светот и е исклучително популарна за еднодневен туризам во текот на целата година.

Поврзани вести

Балкан  | 30.01.2026
Ердоган понуди Анкара да посредува помеѓу Иран и САД
Свет  | 13.01.2026
Турција почнува силна борба против пушењето и дебелината
Балкан  | 08.01.2026
Силно невреме во Западна Турција: Прекинат сообраќајот низ Босфорот и Дарданелите
﻿