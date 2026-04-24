 Skip to main content
24.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Украина и Русија разменија по 193 воени заробеници

Свет

Украина и Русија денеска, со посредство на Обединети Арапски Емирати и САД, разменија воени заробеници. Украина и Русија ослободија ист број воени заробеници – 193.

Украина и Русија на 11 април разменија 175 воени заробеници, а во март вкупно 500.

Украинските власти во февруари објавија дека Русија во заробеништво држи околу 7.000 Украинци, а во украинско заробеништво се речиси 4.000 Руси.

Киев и Москва повремено разменуваат и тела на загинатите војници. Во април Русија врати тела на илјада војници, додека Украина врати 41 тело во Русија.

