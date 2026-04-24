Глобалните системи за храна се на работ на колапс поради екстремните жештини

Глобалните земјоделско-прехранбени системи се наоѓаат на работ на колапс поради екстремните топлотни бранови, со што се загрозени здравјето и егзистенцијата на повеќе од милијарда луѓе, се предупредува во заедничкиот извештај на Организацијата за храна и земјоделство (ФАО) и Светската метеоролошка организација (СМО).

Во извештајот се истакнува дека температурите над 30 степени Целзиусови нанесуваат штета на посевите, сточарството, рибарството и шумите.

Директорот на Канцеларијата за климатски промени во ФАО, Кавех Захиди, изјави дека секој пораст на глобалната просечна температура за еден степен ја намалува продуктивноста на пченката, оризот, сојата и пченицата за околу шест отсто. Тој додаде дека „екстремните жештини ја менуваат мапата на она што земјоделците, рибарите и шумските работници можат да го произведуваат, како и времето на производство, а во некои случаи одредуваат дали воопшто можат да го продолжат работењето“.

Кризата не е ограничена само на копното, бидејќи, според извештајот, 91 отсто од светските океани во текот на 2024 година забележале најмалку еден морски топлотен бран, што доведе до намалување на нивото на кислород и го загрози рибниот фонд.

Современите климатски податоци покажуваат дека глобалното затоплување се забрзува, а 2025 година е рангирана меѓу трите најтопли години досега, што доведува до почести и поинтензивни екстремни временски појави.

Се очекува интензитетот на екстремните временски настани да се зголеми за четири пати доколку глобалното затоплување достигне три степени Целзиусови во однос на нивото од 1,5 степени.

Иако агенциите на Обединетите нации повикуваат на унапредување на системите за рано предупредување и подобра достапност на податоците за земјоделците заради прилагодување на роковите за сеидба, експертите предупредуваат дека тие мерки се само привремени, а трајното решение е во амбициозните и координирани меѓународни акции за сузбијање на климатските промени.