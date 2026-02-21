 Skip to main content
21.02.2026
Израелски „Нзив“: Турција создава „балистички чадор“ над Израел

Свет

21.02.2026

Израелскиот новински портал „Нзив“, објави аналитички напис посветен на турската балистичка ракета „Ценк“, која има дострел до 2.000 км и во моментов е дел од равојната програма на компанијата „Рокетсан“.

Во написот се нагласува дека, кога ќе се лансира од каде било во Турција, ракетата е способна да го покрие целиот Израел, ефикасно создавајќи „балистички чадор“ над земјата.

Авторот на написот забележува дека „Ценк“ симболизира квалитативен скок во желбата на Турција да се етаблира како регионална сила со свој независен стратешки капацитет за одвраќање.

Овој проект се вклопува во пошироката стратегија на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган за намалување на зависноста од западните испораки на оружје и етаблирање на Турција како клучен играч на Блискиот Исток – особено во услови на регионален ривалитет меѓу Израел и Иран.

