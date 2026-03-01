 Skip to main content
01.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 март 2026
Неделник

Tрамп сега сака да преговара со Иран!

Свет

01.03.2026

Еден ден по започнувањето на операцијата „Епски бес“ и нападите врз Иран во кои беше убиен ајатолахот Али Хамнеи и го втурна регионот во војна, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека новото раководство на Исламската Република сака да разговара со него и дека тој планира да го стори тоа.

„Тие сакаат да разговараат, а јас се согласив да разговарам, па затоа ќе разговарам со нив. Требаше да го направат тоа порано. Требаше да го направат она што беше многу практично и лесно да се направи порано. Чекаа предолго“, рече Трамп во телефонски разговор со „Атлантик“ од неговиот клуб Мар-а-Лаго.

