Девет лица загинаа во иранскиот ракетен напад во Беит Шемеш

Девет лица во Израел се убиени од удар на иранска балистичка ракета во Беит Шемеш, соопшти амбулантната служба „Маген Дејвид Адом“.

Службите за итни случаи и спасување се во Беит Шемеш, каде што иранска ракета погоди станбена населба, според медицинските служби.

Службениците велат дека зграда каде што се криеле луѓе била погодена и се срушила. Во тек е операција за пребарување на луѓе за кои се стравува дека се под урнатините.

Има купишта скршен бетон и извиткан метал, како и огромен кратер што ја означува точката на ударот.

Автомобилите што биле паркирани во близина биле целосно уништени.

Ова е најсмртоносниот напад во Израел досега во оваа војна.

Според израелската војска, системот за рано предупредување што ги известува луѓето за дојдовни ракети функционирал како што е планирано и бил активиран во оваа област.

Војската соопшти дека околностите на ударот се во фаза на разгледување.