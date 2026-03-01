Шест загинати и 20 повредени во ирански ракетен напад во Беит Шемеш

Бројот на жртви од ударот со иранска балистичка ракета во Беит Шемеш се искачи на шест, откако медицинските лица извлекоа две тела од под урнатините.

Ракетата погоди станбена област во градот.

Медицинските лица велат дека однеле 23 жртви во болници, вклучувајќи две во сериозна состојба, тројца со умерена повреда и 18 со полесна.

Претходно амбулантната служба „Маген Давид Адом“ (МДА) соопшти дека четворица луѓе загинале во нападот на иранската балистичка ракета во Беит Шемеш, во близина на Ерусалим.

Војската соопшти дека испратила сили за пребарување и спасување и медицински лица на местото на настанот, заедно со хеликоптер за да помогне во евакуацијата на повредените.