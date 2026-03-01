 Skip to main content
01.03.2026
Недела, 1 март 2026
Шест загинати и 20 повредени во ирански ракетен напад во Беит Шемеш

Свет

01.03.2026

Бројот на жртви од ударот со иранска балистичка ракета во Беит Шемеш се искачи на шест, откако медицинските лица извлекоа две тела од под урнатините.

Ракетата погоди станбена област во градот.

Медицинските лица велат дека однеле 23 жртви во болници, вклучувајќи две во сериозна состојба, тројца со умерена повреда и 18 со полесна.

Претходно амбулантната служба „Маген Давид Адом“ (МДА) соопшти дека четворица луѓе загинале во нападот на иранската балистичка ракета во Беит Шемеш, во близина на Ерусалим.

Војската соопшти дека испратила сили за пребарување и спасување и медицински лица на местото на настанот, заедно со хеликоптер за да помогне во евакуацијата на повредените.

