Навиваме за македонските кошаркари во Азербејџан

Македонските кошаркари по победата над Луксембург во петокот веќе се пред нов предизвик од претквалификациите за Евробаскет 2029 и гостинскиот натпревар против Азербејџан.

Избраниците на македонскиот селектор Шпанецот Жозеп Марија Берокал утрово го имаа и првиот тренинг во Баку во салата каде утре ќе се игра натпреварот.

Македонскиот национален тим е прв во групата со три победи од исто толку натпревари, а на првиот натпревар во Скопје го совлада Азербејџан со 87:49 и сега се очекува фаворитската улога да ја потврди со нова победа во овие претквалификации.