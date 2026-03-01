 Skip to main content
01.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 март 2026
Неделник

Навиваме за македонските кошаркари во Азербејџан

Кошарка

01.03.2026

 Македонските кошаркари по победата над Луксембург во петокот веќе се пред нов предизвик од претквалификациите за Евробаскет 2029 и гостинскиот натпревар против Азербејџан.

Избраниците на македонскиот селектор Шпанецот Жозеп Марија Берокал утрово го имаа и првиот тренинг во Баку во салата каде утре ќе се игра натпреварот.

Македонскиот национален тим е прв во групата со три победи од исто толку натпревари, а на првиот натпревар во Скопје го совлада Азербејџан со 87:49 и сега се очекува фаворитската улога да ја потврди со нова победа во овие претквалификации.

