Путин: Атентатот врз Хамнеи е циничен, тој беше истакнат политичар

Во своите први официјални коментари по нападите на САД и Израел врз Иран и последователната одмазда, рускиот претседател Владимир Путин го нарече целното убиство на врховниот лидер на Иран „цинично убиство“, според руската државна новинска агенција ТАСС.

Рускиот лидер ја опиша смртта на ајатолахот Али Хамнеи како атентат што ги прекрши „сите норми на човечкиот морал и меѓународното право“, според ТАСС.

Путин рече дека Хамнеи ќе биде запаметен во Русија како „извонреден политичар“.

Москва и Техеран долго време се важни сојузници, а Иран ѝ обезбедува на Русија воена поддршка, вклучувајќи беспилотни летала и балистички ракети.