23.03.2026
Понеделник, 23 март 2026
Изјава за медиуми на претседателот на Владата, Христијан Мицкоски

Ајатолахот издаде 10 директиви до иранската армија за текот на војната

Свет

23.03.2026

Врховниот верски лидер на Иран, ајатолахот Моџтаба Хамнеи, издаде список на директиви со задачите и целите на иранските вооружени сили во тековната војна со Соединетите Американски Држави и Израел, објавија денес иранските медиуми.

Првото на списокот на барања на ајатолахот Моџтаба е да се одржи континуирано затворање на Ормускиот Теснец, а второто е продолжување на нападите врз американските воени бази во регионот на Персискиот Залив, објавува иранската новинска агенција WAHA.

Третиот услов е иранските сили да ја одржат подготвеноста за отворање нов фронт доколку тоа се смета за стратешка неопходност. Потоа следува барањето да се продолжи со уништувањето на американските и израелските непријателски средства и воени капацитети, а потоа „да се регистрира секој маченик“ во посебно иранско досие за воена одмазда.

Шестото барање е разузнавачките структури на Иран да ги отстранат безбедносните закани од внатрешните и надворешните непријатели, а седмото е некои од соседните земји да бидат поштедени од иранските воени напади.

Според WANA, доказите од бојното поле укажуваат дека ајатолахот Моџтаба сепак издал неколку дополнителни воени наредби.

