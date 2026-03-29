Израел и Иран продолжуваат со напади

Израелската војска денеска соопшти за напади врз Техеран и други цели насочени кон иранската инфраструктура и енергетските структури.

Иранската новинска агенција „Фарс“, која е поврзана со Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ), извести за ракети кои погодиле станбена област јужно од Техеран. Во нападот загинале десет лица, вклучително и шест авганистански мигранти, соопшти „Фарс“.

Организацијата „Активисти за човекови права во Иран“ (HRANA), со седиште во САД, вчера соопшти дека нападите врз Иран во последните денови биле најжестоки од почетокот на актуелната војна на 28 февруари. HRANA соопшти дека 74 проценти од нападите биле насочени кон регионот на Техеран.

Организацијата го процени досегашниот број на жртви на 3.400 загинати, вклучувајќи најмалку 1.500 цивили.

Иранските сили ги продолжија нападите врз Израел. Сирени за воздушен напад се слушнаа во градовите на југот на земјата. Израелската итна медицинска служба „Маген Давид Адом“ соопшти дека нема извештаи за повредени. Иранските медиуми ги потврдија нападите.

Израелските медиуми објавија дека нападите биле насочени кон Димона во пустината Негев, каде што се наоѓа израелскиот нуклеарен реактор, пренесе ДПА.