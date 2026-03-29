Русија отворена за организација на Летни и Зимски олимписки игри

Рускиот претседател Владимир Путин му честиташе на Рускиот олимписки комитет за неговата 115-годишнина, истакнувајќи дека Русија останува отворена за домаќинство на Летни и Зимски олимписки игри во иднина и е подготвена да придонесе за зачувување на вистинските идеали на олимпизмот.

Путин потсети дека Русија е еден од основачите на Меѓународниот олимписки комитет и дека, почнувајќи од 1900 година, учествувала на обновените Олимписки игри, организирајќи ги двапати, во 1980 година во Москва и во 2014 година во Сочи.

И двата пати, организациското и креативното ниво било исклучително, што го препознал и Меѓународниот олимписки комитет, нагласи тој, пренесува Спутник.

„Нагласувам дека Русија останува отворена за организирање на Летните и Зимските олимписки игри во иднина и е подготвена да придонесе за зачувување на вистинските идеали на олимпизмот“, се наведува во телеграмата на рускиот лидер, објавена на веб-страницата на Кремљ.

Путин, исто така, нагласи дека дури и денес, Рускиот олимписки комитет продолжува да дава навистина уникатен придонес во развојот на врвните спортови во Русија и обуката на олимпијците, промовирајќи ги вредностите на здрав начин на живот и зајакнувајќи ги меѓународните хуманитарни врски. По започнувањето на Специјалната воена операција, Западот воведе санкции врз Русија, вклучително и во областа на спортот.

На руските спортисти во повеќето зимски спортови моментално им е забрането учество на меѓународни турнири. Само претставници на уметничко лизгање, брзо лизгање, трки на кратки патеки и скијачко планинарење имаат право да учествуваат, со голем број ограничувања- пренесе Политика.