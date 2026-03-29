 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник
-1W6QckU8oA

Манасиевски: ПР политиките на Башановиќ, ги сместија Филипче и СДС на рејтинг помал од 5%

Македонија

29.03.2026

ПР политиките на Башановиќ го допреа дното во СДС. Филипче е политичар на кој му веруваат едвај 3,6% од граѓаните, додека СДС како политичка партија има доверба од 4,9%. Со овие лоши политики и односот кон граѓаните и медиумите – и овој рејтинг им е добар, истакна на денешната прес конференција Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ.

Филипче и СДС говореа дека на рејтинзите има пад во довербата на граѓаните кон ВМРО-ДПМНЕ, а кај СДС се  зголемувала таа доверба.

Но, како и секогаш, уште една лага на СДС се распрсна како меур од сапуница, па сега на Бихаќка не знаат што да прават по лошите рејтинзи на партијата и на Филипче.

Едно од решенијата е да си го сменат ПР-от или раководството. Во спротивно ги чека длабока хибернација во опозиција, рече Манасиевски.

﻿