Манасиевски: ПР политиките на Башановиќ, ги сместија Филипче и СДС на рејтинг помал од 5%

ПР политиките на Башановиќ го допреа дното во СДС. Филипче е политичар на кој му веруваат едвај 3,6% од граѓаните, додека СДС како политичка партија има доверба од 4,9%. Со овие лоши политики и односот кон граѓаните и медиумите – и овој рејтинг им е добар, истакна на денешната прес конференција Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ.

Филипче и СДС говореа дека на рејтинзите има пад во довербата на граѓаните кон ВМРО-ДПМНЕ, а кај СДС се зголемувала таа доверба.

Но, како и секогаш, уште една лага на СДС се распрсна како меур од сапуница, па сега на Бихаќка не знаат што да прават по лошите рејтинзи на партијата и на Филипче.

Едно од решенијата е да си го сменат ПР-от или раководството. Во спротивно ги чека длабока хибернација во опозиција, рече Манасиевски.