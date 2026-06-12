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12.06.2026
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Петок, 12 јуни 2026
Неделник

Обвинителката Наташа Крстевска- Целева повторно е на чело на Вишото скопско обвинителство

Македонија

12.06.2026

Обвинителката Наташа Крстевска Цалева од денеска повторно ќе биде привремен шеф на Вишото скопско обвинителство, бидејќи доцни изборот на Виш јавен обвинител.

Советот донесе одлука за определување на јавниот обвинител Наташа Крстевска Цалева за вршител на функцијата Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје сметано од 12.06.2026 година, па се до изборот на Виш јавен обвинител на ВЈО Скопје, а најмногу за 6 месеци, согласно чл.25 ст.3 од Законот за јавното обвинителство, велат од Советот на јавните обвинители.