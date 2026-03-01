 Skip to main content
01.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 март 2026
Неделник

Министерот за надворешни на Оман: Иран се согласи на „нула залихи со збогатен ураниум“, а следниот ден беше нападнат од Израел и САД

Свет

01.03.2026

Министерот за надворешни работи на Оман, Бадр бин Хамад Ал Бусаиди, објави дека за време на последните разговори, во кои посредуваа Оман, иранската делегација на преговорите со САД се согласила со барањата на САД, вклучително и „нула залихи со збогатен ураниум“, а веќе следниот ден, Израел и САД го нападнаа Иран.

Иран се согласи никогаш да не акумулира нуклеарен материјал способен за производство на бомба, изјави министерот за надворешни работи на Оман, за Си-Би-Ес њуз. обврска што ја опиша како „сосема нова“ и надвор од нуклеарниот договор од 2015 година.

Според договорот што бил пред прифаќање, Иран ќе одржувал нула залихи од збогатен материјал, постојните залихи ќе бидат намалени и ќе биде спроведена целосна верификација од меѓународната агенција за нуклеарна енергија МААЕ.

Договорот бил постигнат, а потоа почна бомбардирањето врз Иран.

Поврзани вести

Свет  | 01.03.2026
Ирански медиуми: САД и Израел нападнаа болница во Техеран
Свет  | 01.03.2026
Планот на Трамп бил војната да трае најмногу 4-5 дена и Иран да се предаде веднаш по убиството на Хамнеи
Свет  | 28.02.2026
Најмалку 85 ученици убиени во израелско-американски напад врз училиште во Иран
﻿