Трамп: Израел и Либан се согласија на десетдневен прекин на огнот

Американскиот претседател, Доналд Трамп, на својата социјална мрежа „Truth Social“ објави дека е постигнат договор за десетдневен прекин на огнот меѓу Израел и Либан, што треба да почне во четврток во 23 часот по средноевропско време.

Како што вели Трамп, целта на договорот е да се постигне траен мир меѓу двете земји.

Тукушто имав одлични разговори со почитуваниот либански претседател Џозеф Аун и израелскиот премиер Биби Нетанјаху. Двајцата лидери се согласија официјално да започнат 10-дневен прекин на огнот со цел да се постигне МИР меѓу нивните земји“, напиша претседателот.

Објавата дојде откако претставниците на Израел и Либан пред два дена се сретнаа во Вашингтон, што беше нивна прва официјална средба по 34 години. Домаќин на состанокот беше американскиот државен секретар Марко Рубио.

Американскиот претседател истакна дека им задолжил на највисоките американски претставници понатамошна работа за постигнување траен мир.

Им наложив на потпретседателот Џ.Д. Венс и државниот секретар Рубио, заедно со началникот на Здружениот штаб Ден Кејн, да работат со Израел и Либан за постигнување траен МИР“, рече тој.

Претседателот Трамп ја заврши својата објава во оптимистички тон.