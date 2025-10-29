 Skip to main content
29.10.2025
Република Најнови вести
Среда, 29 октомври 2025
Неделник

Трамп ги отпушти сите шест членови на Комисијата за ликовни уметности

Свет

29.10.2025

Фејсбук профил на Доналд Трамп

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп ги отпушти сите шест членови на независната федерална Комисија за ликовни уметности, која планираше да ги разгледа неговите градежни проекти, вклучително и изградбата на нова балска сала, поради што се урива Источното крило на Белата куќа.

Се подготвуваме да именуваме нов состав на Комисијата, чии членови ќе бидат повеќе усогласени со политиката на претседателот Трамп – „Америка на прво место“, изјави неименуван претставник на Белата куќа.

Комисијата за ликовни уметности, составена од архитекти и урбанисти, е формирана од Конгресот пред сто години, како советодавно тело за дизајн на градежни проекти во главниот град на САД.

Отпуштените членови беа именувани од поранешниот претседател на САД, Џо Бајден.

Изградбата на балската сала „Трамп“ во Белата куќа започна минатата недела и се очекува да чини повеќе од 250 милиони долари.

Демократскиот сенатор Адам Шиф и неколку други сенатори вчера побараа од Белата куќа да достави целосен извештај за тоа како администрацијата го финансира проектот за балската сала.

Нетранспарентната природа на оваа шема ги зголемува загриженостите дека претседателот Трамп повторно го продава претседателскиот пристап на поединци или субјекти, вклучувајќи странски државјани и корпоративни актери, со лични интереси во федералните акции, наведе Шиф во писмо до шефицата на кабинетот на Белата куќа, Сузи Вајлс.

Трамп, поранешен инвеститор во недвижнини, наведе дека тој и донаторите ќе платат за изградбата на балската сала во Белата куќа.

Поврзани вести

Балкан  | 29.10.2025
Додик: Му благодарам на Трамп
Свет  | 29.10.2025
Трамп: Ќе работиме на намалување на тензиите меѓу Сеул и Пјонгјанг
Свет  | 29.10.2025
Сијарто: Трамп е единствената надеж за мир
﻿