 Skip to main content
29.10.2025
Република Најнови вести
Среда, 29 октомври 2025
Неделник

Советниците од ДУИ во Град Скопје прво ги одбија, па потоа ги примија уверенија испишани двојазично

Скопје

29.10.2025

Тензично започна процесот на конституирање на новоизбраниот Совет на Град Скопје. Советниците од Демократската унија за интеграција (ДУИ) одбија да ги примат уверенијата за избор на советници, бидејќи, како што истакнаа, документите биле издадени само на македонски јазик.

Според нив, со тоа се прекршува Законот за употреба на јазиците, кој предвидува сите официјални документи во институциите да бидат издадени на двата службени јазици.

По реакцијата, за само неколку часа биле подготвени нови уверенија на македонски и албански јазик, кои потоа ги примиле и советниците од ДУИ.

Останатите членови на Советот, меѓу кои и новоизбраните претставници од коалицијата ВЛЕН, ги примија уверенијата без забелешки. Со ова формално започнува работата на новиот состав на Советот на Град Скопје.

Уверенијата се потпишани од претседателката на Изборната комисија на Град Скопје, Марија Мошев.

Поврзани вести

Македонија  | 29.10.2025
Ѓорѓиевски: Левица е во коалиција со ДУИ, тоа се виде уште од првиот круг  
Македонија  | 23.10.2025
Бујар, оди оперирај дебели црева, од твојата политика Македонија не може да се опорави
Македонија  | 16.10.2025
Зоки бе, што не си седеше во Дубаи, Бранко ти ја расипа играта
﻿