08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник

СЗО: Глад и болести се шират во Судан, 25 милиони луѓе загрозени поради недостиг од храна

Свет

08.08.2025

Глад и болести се шират во воено разорениот Судан, 25 милиони луѓе се акутно загрозени од недостаток на храна, а речиси 100.000 случаи на колера се регистрирани од јули минатата година, објави денеска Светската здравствена организација (СЗО).

Континуираното насилство го доведе суданскиот здравствен систем на работ на колапс, дополнително влошувајќи ја кризата обележана со глад, болести и очај“, изјави Илхам Нур, виш службеник за итни случаи во СЗО.

„Гладот го влошува товарот на болестите“, рече таа, додавајќи дека се очекува околу 770.000 деца под петгодишна возраст да страдаат поради недостиг од храна оваа година.

