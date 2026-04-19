Стотици летови откажани поради штрајкот на пилотите на „Луфтханса“

Стотици летови се откажани во Германија поради штрајкот на пилотите на авиокомпанијата „Луфтханза“, свикан поради несогласувањата со раководството на компанијата околу висината на платите и пензиската шема.

Од почетокот на штрајкот во понеделникот по полноќ досега се откажани повеќе од 1.100 полетувања и слетувања на аеродромот во Франкфурт, кој е главен оперативен центар на „Луфтханза“ и најголем аеродром во земјата. Во Минхен се откажани речиси 700 лета.

Со штрајкот што го свика синдикатот ВС опфатени се пилотите на националната авиокомпанија, како и на подружниците „Луфтханза карго“ и „Луфтханза ситилајн“. Тие бараат повисоки плати, измени во пензиската шема и корекција на надоместоците за пилотите ангажирани во подружницата „Ситилајн“.

Што се однесува на пилотите на нискобуџетската туристичка авиокомпанија „Евровингс“, се очекува тие во текот на денот да се вратат на работа.

Во меѓувреме, за утре и задутре е свикан штрајк и на кабинскиот персонал на „Луфтханса“, што е петти штрајк во компанијата оваа година.

Од раководството со порака до синдикатите дека контронтацијата и секој ден минат во штрајк дополнително ја ослабуваат авиокомпанијата.