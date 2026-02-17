Шпанија одобри седум милијарди евра помош по разорните бури

Пиксабеј

Шпанската влада денеска одобри финансиска помош во вредност од речиси седум милијарди евра за луѓето погодени од бурите што ги погодија регионите Екстремадура и Андалузија во последните недели.

Шпанија и Португалија беа погодени од неколку бури од почетокот на годината предизвикувајќи големи штети на инфраструктурата и на посевите и принудувајќи ги властите да евакуираат илјадници луѓе.

Помошта ќе ги компензира штетите на повеќе од 12.400 луѓе евакуирани од овие настани и ќе го ублажи влијанието на обилните дождови и поплавите врз домовите, бизнисите и земјоделскиот и риболовниот сектор“, изјави министерката за буџет, Марија Хесус Монтеро.

Најмалку 14.000 хектари посеви, вклучувајќи бобинки, цитрусни овошја и маслинки, се оштетени од бурите, изјави министерот за земјоделство Луис Планас за државната радиодифузна служба ТВЕ минатата недела. Земјата примила 38 проценти повеќе дожд од просекот од октомври, според шпанската метеоролошка служба АЕМЕТ.

Во Португалија владата првично процени дека трошоците за реконструкција ќе надминат четири милијарди евра и откри заеми и грантови во вредност од 2,5 милијарди евра за да помогне во обновата откога бурата Кристин ја погоди земјата пред три недели.