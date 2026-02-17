 Skip to main content
17.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 февруари 2026
Неделник

Шпанија одобри седум милијарди евра помош по разорните бури

Свет

17.02.2026

Пиксабеј

Шпанската влада денеска одобри финансиска помош во вредност од речиси седум милијарди евра за луѓето погодени од бурите што ги погодија регионите Екстремадура и Андалузија во последните недели.

Шпанија и Португалија беа погодени од неколку бури од почетокот на годината предизвикувајќи големи штети на инфраструктурата и на посевите и принудувајќи ги властите да евакуираат илјадници луѓе.

Помошта ќе ги компензира штетите на повеќе од 12.400 луѓе евакуирани од овие настани и ќе го ублажи влијанието на обилните дождови и поплавите врз домовите, бизнисите и земјоделскиот и риболовниот сектор“, изјави министерката за буџет, Марија Хесус Монтеро.

Најмалку 14.000 хектари посеви, вклучувајќи бобинки, цитрусни овошја и маслинки, се оштетени од бурите, изјави министерот за земјоделство Луис Планас за државната радиодифузна служба ТВЕ минатата недела. Земјата примила 38 проценти повеќе дожд од просекот од октомври, според шпанската метеоролошка служба АЕМЕТ.

Во Португалија владата првично процени дека трошоците за реконструкција ќе надминат четири милијарди евра и откри заеми и грантови во вредност од 2,5 милијарди евра за да помогне во обновата откога бурата Кристин ја погоди земјата пред три недели.

Поврзани вести

Македонија  | 06.02.2026
Во тек е исплата на правата од социјална и детска заштита за јануари 2026
Економија  | 04.02.2026
25 милиони евра за зелена и конкурентна иднина на македонските компании
Свет  | 29.01.2026
Олујата Кристин однесе пет животи и предизвика хаос во Португалија и Шпанија
﻿